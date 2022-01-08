الإدراك والفهم واليقظة سلاح المسؤولية

2022/01/08 | 15:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الخالق الفلاح… من المحال أن يتحقق الأمن السياسي في الدولة الوطنية ، والذي يعد احد اهم امتدادات الأمن الوطني بشقيه الخارجي والداخلي ، اذا افتقد الأفراد في المجتمع لما يطلق عليه باليقظة السياسية ، والتي هي امتداد للوعي السياسي الكلي ، وهذا الأخير هو شرط نفسي للإدراك والفهم المتعمق وتحقيق اليقظة السياسية […]

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