برشلونة يفكر بتعويض ديمبلي من البريميرليج

2022/01/08 | 15:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يجهز نادي برشلونة لصفقة من الدوري الإنجليزي الممتاز، تحسبًا لرحيل الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، خلال الموسم الحالي.وينتهي عقد ديمبلي مع البارسا الصيف المقبل، ولم يوافق على عرض التجديد حتى الآن، وقد يبيعه النادي الكتالوني هذا الشتاء، أو يرحل مجانًا بنهاية الموسم.ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة يعمل على ضم أداما تراوري، […]

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