الشرطة المجتمعية توقف عمليتي ابتزاز لفتاتين في الأنبار والنجف

2022/01/08 | 15:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة الداخلية، السبت، أن الشرطة المجتمعية أوقفت عملتي ابتزاز لفتاتين في الأنبار والنجف الأشرف .وقالت الوزارة، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “مفارز قسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية احبطت محاولتي ابتزاز الكتروني مارسها شخصين بحق فتاتين من محافظتي الأنبار والنجف الأشرف”.وأضافت، أن “الشرطة المجتمعية […]

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