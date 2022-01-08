بالصور.. الحضور الجماهيري بمهرجان سر الانتصار بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر في البصرة

2022/01/08 | 15:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/

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الحضور الجماهيري بمهرجان سر الانتصار بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر في البصرة أولاً على الايام نيوز.

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