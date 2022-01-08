مَن هو الجنرال مايكل كوريلا  الذي اختاره بايدن لقيادة العمليات في الشرق الأوسط ؟

2022/01/08 | 15:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجنرال كينيث ماكنزي في كلمة عبر الفيديو في وزارة الدفاع الأميركية في 30 آب/أغسطس 2021 © وزارة الدفاع الأميركية/اف ب صورة موزعة واشنطن (أ ف ب) – اختار الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة الجنرال مايكل كوريلا قائد واحدة من الوحدات التي تملك أكبر الخبرات القتالية في الجيش الأميركي، لقيادة العمليات […]

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