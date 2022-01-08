الإطار التنسيقي يكشف تفاصيل اجتماعه مع الوفد الكردي المشترك

2022/01/08 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجتمع قادة الإطار التنسيقي، اليوم

السبت، مع الوفد الكردي المشترك الذي

يزور حاليا العاصمة بغداد للتفاوض على

تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

ووفقا لبيان صادر عن الإطار وتلقته

وكالة نون الخبرية، فإنه،

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