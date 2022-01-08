عشية انعقاد جلسة البرلمان .. الحلبوسي والخنجر يلتقيان مسعود بارزاني

2022/01/08 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس تحالف "تقدم" محمد الحلبوسي،

ورئيس تحالف "عزم" خميس الخنجر، اليوم

السبت، إلى محافظة أربيل للقاء رئيس

حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود

بارزاني، وذلك قبيل انعقاد الجلسة

الأولى لمجلس النواب العراق

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