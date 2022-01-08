2022/01/08 | 15:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tdLSSue3LSo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحسيني لبرنامج علنا القوى السياسية تدرك خطورة تهديم البيت الشيعي مع تماسك بقية المكونات) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحسيني لبرنامج علنا القوى السياسية تدرك خطورة تهديم البيت الشيعي مع تماسك بقية المكونات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).