البارتي: مرشح رئاسة البرلمان ’محسوم’.. وعلى السياسيين الشيعة مصارحة الناس

2022/01/08 | 15:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، أن مرشح رئاسة البرلمان "محسوم"، مطالباً السياسيين الشيعة بمصارحة الناس، وذلك بعد بعد الاجتماع الذي عقده الحزب مع محمد الحلبوسي و خميس الخنجر.

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وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد في تصريح، تابعه "ناس"، (8 كانون الثاني 2022)، "سنحسم مرشح نائب رئيس البرلمان حتى مساء اليوم وتم تخويل الوفد المشترك في بغداد صلاحية تحديد المرشح"، مضيفاً أن "الحلبوسي والخنجر طلبا من الكرد بأن يكون الطرفان قريبا من البعض والعمل معا لدعم اتفاق شيعي".

وتابع، أن "السنة يفضلون اعلام مرشحهم للبرلمان في وقته وهم حسموا أمرهم"، مبيناً "أولويتنا في المرحلة المقبلة هي الشراكة، كتبنا ورقة مع الاتحاد ونحاول ان تكون جزءا من البرنامج الحكومي وتتضمن حل المشاكل العالقة بين الاقليم والدولة الاتحادية".

وقال "نحاول بكل جهد عدم التدخل في الخلافات البينية داخل المكونات وكان أمام المكون الشيعي فرصة واسعة للاتفاق في الفترة السابقة وفي حال الاخفاق فأنهم يتحملون المسؤولية وعليم مصارحة الناس".

وبين أن "ثمة متسع من الوقت لتحديد مرشح رئاسة الجمهورية والوزراء بعد عقد أول جلسة للبرلمان وسنحسم أمرنا في أوانه وأمامنا وقت".

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