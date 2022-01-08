نحو 40 ألف طن سكر يصل الى العراق عبر ميناء أم قصر

2022/01/08 | 15:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..استقبلت وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق، السبت، سفينتي بضائع وناقلة نفط في ميناء ام قصر الجنوبي .وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “ارصفة ميناء ام قصر الجنوبي تعمل بشقين تصدير واستيراد المشتقات النفطية وشحن وتفريغ البضائع”.وأضاف، أن “ميناء ام قصر الجنوبي استقبل […]

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