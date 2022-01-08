بيان من تقدم يكشف عن تفاصيل الاجتماع الثلاثي بين الحلبوسي والخنجر وبارزاني

2022/01/08 | 15:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر تحالف تقدم، اليوم السبت، بياننا كشف فيه عن تفاصيل الاجتماع الثلاثي بين رئيسه محمد الحلبوسي ورئيس تحالف العزم خميس الخنجر، وزعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لتحالف تقدم، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “التقى وفد رفيع المستوى من تحالفي تقدم والعزم، اليوم السبت، رئيسَ الحزب الديمقراطي […]

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