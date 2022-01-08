2022/01/08 | 15:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سميرة الموسوي || دعوة للسياسيين العراقيين ،ومنهم الاطار التنسيقي ،والتيار الصدري ؛ إرضاء الله، ورسوله،والمرجعية في تلاحمكم وتمازجكم من أجل بناء العراق .أنتم اليوم –أيها الاخوة الكرام — في مفترق طرق قل نظيره ولكل طريق غاياته وأهدافه ،فمنها من لا يريد الخير لمساعيكم ،ومنها ما هو يمثل أصالة إيمانكم العميق بالحق والحرية […]

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