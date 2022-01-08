2022/01/08 | 15:49 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / خاص..
أكد تحالف الفتح ، السبت ، إن العملية السياسية والحكومة المقبلة مهددة بالتأجيل إلى فترة اكبر من المتوقع.
وقال عضو التحالف غضنفر البطيخ في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الرؤية غير واضحة إلى الان بخصوص تشكيل الحكومة، الأمر الذي سيدخل العملية السياسية بوضع الانتظار” مشيراً الى أن “التفاهمات والمباحثات السياسية ضبابية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: الحكومة المقبلة مهددة بالتأجيل) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد تحالف الفتح ، السبت ، إن العملية السياسية والحكومة المقبلة مهددة بالتأجيل إلى فترة اكبر من المتوقع.
وقال عضو التحالف غضنفر البطيخ في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الرؤية غير واضحة إلى الان بخصوص تشكيل الحكومة، الأمر الذي سيدخل العملية السياسية بوضع الانتظار” مشيراً الى أن “التفاهمات والمباحثات السياسية ضبابية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: الحكومة المقبلة مهددة بالتأجيل) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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