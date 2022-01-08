الفتح: الحكومة المقبلة مهددة بالتأجيل

2022/01/08 | 15:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد تحالف الفتح ، السبت ، إن العملية السياسية والحكومة المقبلة مهددة بالتأجيل إلى فترة اكبر من المتوقع.وقال عضو التحالف غضنفر البطيخ في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الرؤية غير واضحة إلى الان بخصوص تشكيل الحكومة، الأمر الذي سيدخل العملية السياسية بوضع الانتظار” مشيراً الى أن “التفاهمات والمباحثات السياسية ضبابية […]

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