جامعة الزهراء للبنات في كربلاء تتكفّل بتعيين الخريجات وتخفّض الاجور الى النصف

2022/01/08 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة الزهراء (عليها السلام)

للبنات، التابعة لقسم التعليم الجامعي

في العتبة الحسينية المقدسة، اليوم

السبت، عن تعيين الطالبات الخريجات في

قسم العلاج الطبيعي ضمن كلية التقنيات

الطبية والصحية وتخفي

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