بغداد تلقي باللائمة على طهران بحرمان ديالى من الزراعة وترسل وفداً لتركيا بشأن السدود (فيديو)

2022/01/08 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّل وزير وزير الموارد المائية

العراقي مهدي رشيد الحمداني، اليوم

السبت، إيران مسؤولية حرمان محافظة

ديالى من الزراعة بسبب قطعها المياه عن

العراق، كاشفا في الوقت ذاته عن إرسال

وفد رفيع المستوى إلى تركيا

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