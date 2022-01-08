التراجع الأكبر منذ عام.. العراق يسجل إصابات ووفيات منخفضة بالجائحة - عاجل

2022/01/08 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "سجلت 316 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 180 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت حالتين فقط في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 7783".

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