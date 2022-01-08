التيار الصدري يجدد التأكيد على تشكيل حكومة الأغلبية

2022/01/08 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

جدد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ، اليوم السبت، التأكيد على تشكيل حكومة الاغلبية ورفض الحكومة التوافقية.

وقال القيادي في التيار رياض المسعودي لـ(بغداد اليوم) ان "التيار الصدري مصر وعازم على تشكيل حكومة الاغلبية الوطنية ورفض تشكيل الحكومة التوافقية بل يرفض آي مشاركة في حكومة تصنع الأزمات لا تحلها ".

وبين ان "التيار الصدري له حوارات مع أطراف سياسية عديدة راغبة ان تكون جزء من حكومة الاغلبية وربما الأيام القليلة القادمة تتضح صورة القوى التي ستشكل الحكومة الجديدة ".

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