إيمي سمير غانم تنفي شائعتين بصورة واحدة وتوجه رسالة لفتيات سعوديات

2022/01/08 | 16:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الفنّانة المصرية إيمي سمير غانم عبر حسابها على انستغرام صورة جمعتها بزوجها الفنّان حسن الرداد، وعدد من الفتيات في السعودية.

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