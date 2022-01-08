كورونا يقتل “أشهر نمور العالم”

2022/01/08 | 16:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيز/ توفي ريلو، النمر الثلجي الشهير، الذي ظهرت صوره في كتب وعلى مبنى إمباير ستيت الشهير في نيويورك، بعد أن أصيب بفيروس كورونا المستجد.وقبل وفاته، انتشرت صور النمر ريلو في جميع أنحاء العالم مثل نجم سينمائي، كونه كان جزءا من مجموعة صور فوتوغرافية في كتاب “The Photo Ark” ، والتي التقطها المصور المتعاون […]

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