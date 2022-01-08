الموقف الوبائي.. حالتا وفاة و316 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2022/01/08 | 16:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 316 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 180 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت حالتين فقط في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 7783".

وسجل العراق أمس 642 إصابة بكورونا و4 حالات وفاة.

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