بنك أمريكي يهدد موظفيه لهذا السبب

2022/01/08 | 16:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أمهل بنك سيتي جروب الأمريكي، موظفيه في الولايات المتحدة حتى 14 يناير/كانون الثاني لتقديم مايثبت أنهم تلقوا التطعيم ضد وباء كورونا.وأعطى البنك الموظفين الذين لم يتم تطعيمهم ضد كوفيد-19 إجازة دون مرتب، على أن يتم طردهم في نهاية الشهر ما لم يتم منحهم إعفاء من التطعيم.وقالت المذكرة التي اطلعت عليها رويترز […]

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