التقليد والتجديد في النضال من أجل المستقبل - حامد فضل الله

2022/01/08 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حامد_فضل_الله التقليد والتجديد في النضال من أجل المستقبلالشرق الأوسط منذ عام 1906Udo Steinbach أودو شتاينباختقديم وعرض حامد فضل الله برلينصدر عن دار كولهمر كتابٌ جديدٌ للصديق أودو شتاينباخ، المدير السابق لمعهد الشرق في هامبورج، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة ماربورغ سابقاً، وقد قمنا من قبل بتقديم ومراجعة كتابه الهام الأخر الصادر في عام 2015 من نفس الدار، بعنوان "العالم العربي في القرن العشرين" ......





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