طلاء الأظافر - فرات المحسن

2022/01/08 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فرات_المحسن أحنت جدتي جسدها فسمعنا همهمة وتوجعًا.



لم تكن لتستطيع الانحناء بالكامل لتوصل يديها إلى قدميها.



تلك الساعة اجتاحتها رغبة وإلحاح غريبان، بأن تطلي أظافر قدميها بطلاء اختارته البارحة من المخزن المجاور للمكتبة العامة في الشارع المؤدي إلى وسط المدينة.



كانت تتوجع، ولكنها تكابر،هكذا هي دائما مذ عرفتها،تتلوى دون أن تكف عن تكرار المحاولة، انحنت بما استطاعت من قدرة، ثم صرخت بألم مكتوم وتلفتت حولها، لقد أ ......





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