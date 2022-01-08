2022/01/08 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_العاصي يجب أن تموت النساء حتى يتمكن الرجال من الإنجاب.



هذا هو فحوى اثنتين من روايات الدنماركي الشهير "هانز كريستيان أندرسن" H.C.



Andersen.



الروايتان هما: "الرومانسية الدنماركية" 1836 OT: A Danish Romance.



و"المرتجل" Improvisatoren 1835.هذا ما ورد وفقاً لكتاب الأكاديمي الدنماركي Dag Heedes "داغ هيدي" بعنوان "إخوة القلب" Hjertebrø-;-dre.كان "أندرسن" ينجذب إلى كل من النساء والرجال.



على سبي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاعر الدنمارك العظيم هانز كريستيان اندرسن.. هل كان مثلياً؟ - حسن العاصي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاعر الدنمارك العظيم هانز كريستيان اندرسن.. هل كان مثلياً؟ - حسن العاصي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).