موديرنا: نحتاج جرعة رابعة لمواجهة أوميكرون

2022/01/08 | 16:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة موديرنا إن الناس قد يحتاجون لتلقي جرعة رابعة من لقاحها المضاد لفايروس كورونا بحلول الخريف المقبل في تراجع فعالية الجرعات المعززة بمرور الوقت.

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