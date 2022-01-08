وزير النفط: 400 مقمق ستدخل إلى منظومة الغاز من حقل ارطاوي نهاية العام

2022/01/08 | 16:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير النفط، احسان عبد الجبار، أن 400 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز ستدخل إلى منظومة الغاز نهاية العام الحالي من حقل ارطاوي في البصرة.

وأضاف عبد الجبار، أن نسبة الإنجاز في المشروع تجاوزت النصف حتى الان.

وأكد أن هذا المشروع هو المرحلة الأولى لاستثمار 1000 مليون قدم كعب قياسي من الغاز من حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة 1.

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