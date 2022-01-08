ميناء ام قصر الجنوبي يستقبل سفينتي بضائع وناقلة نفط

2022/01/08 | 16:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبلت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم السبت، سفينتي بضائع وناقلة نفط في ميناء ام قصر الجنوبي .وقال مدير عام الشركة، المهندس فرحان الفرطوسي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “ارصفة ميناء ام قصر الجنوبي تعمل بشقين تصدير واستيراد المشتقات النفطية وشحن وتفريغ البضائع”، مشيرا الى “توجيه وزير النقل الكابتن ناصر الشبلي […]

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