برلمانية في الاتحاد الاوربي : كفاح الجنرال سليماني والمهندس لن ينسى ابدا

2022/01/08 | 16:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..أدانت عضو في البرلمان الأوروبي اغتيال الولايات المتحدة “غير القانوني” للجنرال قاسم سليماني وزميله نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ، قائلة إن جهود القائدين البطولية لمحاربة الإرهاب لن تُنسى أبدًا وأن إرثهما سوف يبقى.ونقلت قناة ( برس تي في) عن تغريدة للبرلمانية كلير دالي من كرواتيا قولها “لن […]

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