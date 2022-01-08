ضبط براميل متفجرة وصواريخ تحت الارض في نينوى (صور)

2022/01/08 | 16:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم

السبت، بأن الاستخبارات العسكرية ضبطت

براميل مدفونة تحت الارض تضم عبوات

وصواريخ ومواد تفجير في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إن معلومات

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