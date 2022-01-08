سياسي يقدم مقترحاً بشأن جلسة البرلمان الأولى

2022/01/08 | 16:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..قدم السياسي المستقل سعد المطلبي ، السبت ، مقترحاً بشأن جلسة البرلمان الأولى لتوصل الكتل إلى اتفاق فيما بينها ولعبور الأزمة السياسية.وقال المطلبي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إنه “في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية مساء اليوم، يجب أن تقتصر جلسة البرلمان على اليمين الدستوري […]

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