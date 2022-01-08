الزوراء يلتقي الشارقة في آذار المقبل بالبطولة الآسيوية للأندية

2022/01/08 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الزوراء العراقي، اليوم السبت، خوضه مباراة الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، أمام مستضيفه الشارقة الإماراتي، في منتصف آذار المقبل، على أن يتأهل الفائز إلى دور المجموعات.

وكان الزوراء قد شارك في النسخة الماضية للبطولة الآسيوية، وخسر مواجهة الملحق أمام الوحدة الإماراتي 1-2. وقال عضو الهيئة الإدارية بنادي الزوراء بحديث خص به وكالة بغداد اليوم الإخبارية ان الادارة ستعقد اجتماع حاسم خلال الأيام المقبلة لحسم اسم المدرب المقبل للنوارس بالإضافة إلى عدة مواضيع تخص استقطاب لاعبين جدد و قضايا أخرى تهم واقع النوارس.

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