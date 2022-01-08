تحذير من اغتيال لقيادات بارزة.. التصريح الأجرأ بالعراق بشأن التصعيد ضد المصالح الأمريكية - عاجل

2022/01/08 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

حذر الخبير في الشأن السياسي والأمني، أحمد الشريفي، اليوم السبت، من حدوث رد فعل اميركي على تصعيد الفصائل المسلحة لعملياتها العسكرية ضد الاهداف والمصالح الامريكية.

وقال الشريفي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "استمرار التصعيد العسكري ضد الاهداف والمصالح الاميركية في العراق من قبل الفصائل سيدفع واشنطن لرد فعل تجاه تلك الفصائل".

وبين أن "رد الفعل الامريكي ربما يكون من خلال تنفيذ ضربات ضد مقرات الفصائل كما فعلت ذلك عدة مرات خلال الفترات الماضية".

وأوضح أنه "ربما يصل الامر الى تنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات بارزة ببعض الفصائل المسلحة".

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