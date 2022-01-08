"ضرر لا يمكن إصلاحه".. تشويه فن صخري يعود لفترة ما قبل التاريخ داخل منتزه أمريكي

2022/01/08 | 16:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّضت إحدى أعمال الفنّ الحجري في فترة ما قبل التاريخ، التي يرّجح أنّها أُنجزت بين 4000 إلى 8500 سنة، لـ"أضرار لا يمكن إصلاحها"، من قبل مُخرّبين في منتزه "بيغ بيند" الوطني في ولاية تكساس، وفق خدمة المنتزهات الوطنية الأمريكية.

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