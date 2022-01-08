2022/01/08 | 16:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اول كلمة له..“ابو فدك”: امة الحشد اقوى على الاعداء من قواته يتبع…

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“ابو فدك”: امة الحشد اقوى على الاعداء من قواته أولاً على ايرث نيوز.

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