2022/01/08 | 16:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افتتح، اليوم السبت، شارع الشهيد أبو مهدي المهندس في محافظة واسط بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر.وجرت مراسم الافتتاح وسط حضور رسمي وجماهيري غفير من قبل أبناء محافظ واسط الذي استذكروا مآثر وبطولات القائد الشهيد أبو مهدي المهندس.تجدر الإشارة الى ان شارع الشهيد أبو مهدي المهندس يمتد من نقابة المهندسين […]

ظهرت المقالة وصول رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي الى البصرة لحضور مهرجان “شهداء المطار سر الانتصار” أولاً على الايام نيوز.

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