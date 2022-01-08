افتتاح شارع “أبو مهدي المهندس” في الكوت

2022/01/08 | 16:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افتتح، اليوم السبت، شارع أبو مهدي المهندس في الكوت مركز محافظة واسط.وذكرت مديرية الحشد الشعبي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “جاء ذلك تزامناً مع الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر وسط حضور رسمي وجماهيري غفير من قبل أبناء المحافظة”.و اضاف البيان “يمتد الشارع من نقابة المهندسين في مدينة الكوت […]

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