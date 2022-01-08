مصدر: بارزاني رفض التجديد للحلبوسي بدون اجماع سني

2022/01/08 | 16:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ أربيل..كشف مصدر مطلع، السبت، عن رفض رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الموافقة على ترشيح مرشح سني لرئاسة البرلمان غير مقبول داخل المكون.وقال المصدر لوكالة /المعلومة/ إن “بارزاني أبلغ الخنجر والحلبوسي خلال لقاء معهما اليوم في أربيل، بأنه لن يوافق على مرشح غير مقبول داخل جميع أطراف المكون السني”.وأضاف أن “موقف بارزاني كان […]

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