"مزاد لبيع المسلمات".. التكنولوجيا تساهم في اضطهاد مؤلم للنساء

2022/01/08 | 16:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أشهر من حذف أحد تطبيقات "بيع النساء المسلمات" في الهند، ظهر تطبيق مشابه في يوم رأس السنة الميلادية، لتقوم السلطات بحظره كذلك.

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