'أبو فدك' يلقي كلمة لأول مرة

2022/01/08 | 17:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، عبد العزيز المحمداوي "أبو فدك"، اليوم السبت، أن "قادة النصر" كانوا في مقدمة من استجاب لفتوى المرجعية الدينية.

وقال أبو فدك، في كلمة خلال حفل تأبين لأبو مهدي المهندس وقاسم سليماني بمحافظة البصرة، إن "قادة النصر كانوا في مقدمة من استجاب لفتوى المرجعية الدينية"، مضيفاً أن "العراقيين خرجوا لبيعة قادة النصر من جميع المحافظات".

وأشار إلى أن "أمة الحشد اقوى على الأعداء من قوات الحشد الشعبي"، مردفاً "شكرا للبصرة مدينة الشهيد المهندس".وهذه المرة الأولى التي يعتلي فيها رئيس اركان الحشد الشعبي ابو فدك المحمداوي ليلقي كلمة.

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