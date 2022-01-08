فنانو العراق يشكون منحة الثقافة الى الرئيس

2022/01/08 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم

السبت، رئاسة الجمهورية الى التدخل

وإيقاف الآلية التي اعتمدتها وزارة

الثقافة في صرف المنح المالية المخصصة

لعدد من النقابات الرسمية، مؤكدة انها

ستلجأ للقضاء في حال اس

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