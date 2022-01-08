العراق يتسلم نحو 40 الف طن من مادة السكر

2022/01/08 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت،

استقبال سفينة تحمل على متنها نحو 40 الف

طن من مادة السكر الخام.

وذكرت الشركة العامة لموانئ العراق في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أنها

استقبلت سفينتي بضائع، وناقلة نف

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