ابو فدك: أمة الحشد اقوى على الاعداء من قواته

2022/01/08 | 17:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي “ابو فدك”، اليوم السبت، ان امة الحشد اقوى على الاعداء من قواته.وقال ابو فدك في كلمة خلال مهرجان ( سر الانتصار) في البصرة، ان “قادة النصر كانوا في مقدمة من استجاب لفتوى المرجعية الدينية”.واضاف “العراقيون خرجوا لبيعة قادة النصر من جميع المحافظات”.واشار […]

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