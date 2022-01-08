التطعيم الإلزامي يحدث انقساما قضائيا في الولايات المتحدة

2022/01/08 | 17:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ..نشب انقسام قضائي في المحكمة العليا للولايات المتحدة بشأن التطعيم الإلزامي الذي يرغب الرئيس جو بايدن فرضه على بعض المؤسسات.وقالت شبكة “فرانس24” إن انقساما وقع بين القضاة التقدميين المؤيدين لقرار التطعيم الإلزامي، والمحافظين وهم أكثر تشكيكا، ومع ذلك، دعم غالبية القضاة التسعة إجراء يطلب تطعيم موظفي المؤسسات الصحية التي تستفيد من […]

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