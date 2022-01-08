محافظة عراقية تتخذ اجراءات عاجلة لمواجهة

2022/01/08 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، اتخاذ اجراءات عاجلة لمواجهة احتمالية وصول متحور "اوميكرون" الى المحافظة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "صحة ديالى عقدت اجتماعا استثنائيا لمناقشة سبل مواجهة متحور اوميكرون بعد تسجيل مؤكدة في دهوك مؤخرا وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية".

واضاف العزاوي، انه "تم اتخاذ سلسلة من الاجراءات العاجلة منها اعادة توفير مراكز الحجر وتوفير كميات اكبر من الاوكسجين بشكل احتياطي والاستعداد لأي حالات طارئة مع توفير الطواقم المتخصصة في احتواء اي اصابات محتملة".

واشار الى ان "صحة ديالى اطلقت نداء للمسافرين خارج البلاد او الى اقليم كردستان في ضرورة اجراء الفحوصات من اجل التأكد من عدم حملها لمتحور اوميكرون"، مؤكدا ان "ديالى حاليا خالية من أية اصابات بالمتحور الجديد وما نتخذه من اجراءات وقائية يأتي من اجل سلامة الجميع".

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