2022/01/08 | 17:10 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيشمركة تصدر بياناً حول قصف مواقعها في بردي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/08 | 17:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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