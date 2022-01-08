2022/01/08 | 17:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cysGMynzsYY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وان نيوز توجز التسلسل والضوابط القانونية للجلسة الاولى للبرلمان المقررة غداً) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وان نيوز توجز التسلسل والضوابط القانونية للجلسة الاولى للبرلمان المقررة غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).