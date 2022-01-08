موقف وبائي أبيض باستثناء مدينتين في العراق

2022/01/08 | 17:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 2.09 مليون إصابة.

سجل العراق أكثر من 315 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 8 كانون الثاني/يناير، بعد تأكيد تسجيل إصابات بالمتحور "أوميكرون"، حيث تضمن تسجيل 316 إصابة جديدة، وحالتي وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 150 حالة تماثل للشفاء بمعدل 98.6%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 5400 شخص، بينهم 64 تحت العناية المركزة.

فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 24200 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 8.64 مليون شخص.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تراجعًا لمؤشرات الجائحة بعد أنّ بلغت الموجة الثالثة ذروتها بحصد المئات في مختلف مدن البلاد.

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