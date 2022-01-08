بيكيه ينشر تفاصيل راتبه مع برشلونة

2022/01/08 | 17:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعنشر جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، تفاصيل الراتب الذي يتقاضاه من النادي الكتالوني.ونشر بيكيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تفيد بتقاضيه مليونين و328 ألفا و884.39 يورو (مليونان و646 ألفا و59.26 دولارا) في 30 ديسمبر، وهو ما يمثل النصف الثاني من راتبه.وفي تعليقه على الصورة المنشورة، طالب "بقليل من الاحترام".وكان الصحافي لويس كانوت ذكر عبر قناة "تي.في 3" التلفزيونية أن بيكيه وسيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا وصامويل أومتيتي يتقاضون المزيد من الأموال، دون ذكر مصدر.فيما رفض برشلونة التصريحات ووصفها بأنها "خاطئة وليست واقعية"، مضيفا أن بعض اللاعبين الواردة أسماؤهم مرتبطون بعقود متغيرة ولا يمكنهم بلوغ الأرقام التي ذكرها كانوت.يذكر أن برشلونة يعاني من ديون تزيد على 1.3 مليار يورو، وقد خسر جهود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، لعدم إمكانية التجديد معه، حيث يخضع برشلونة لقيود رابطة الدوري الإسباني المتعلقة بسقف الأجور.

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