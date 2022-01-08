الإطار: دخول البرلمان بشكل منفصل سيضعف البيت الشيعي

2022/01/08 | 17:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..بين الإطار التنسيقي ، السبت ، ان عدم دخول البيت الشيعي إلى البرلمان ككتلة واحدة سيضعف الكتل الشيعية في المستقبل .وقال عضو الاطار في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الإطار مستمر في مباحثاته مع الكتلة الصدرية لدخول مجلس النواب ككتلة واحدة قوية ” مشيراً إلى أن “دخول البرلمان بشكل منفصل […]

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