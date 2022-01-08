اليك ابرز الطرق لحماية بيانات الهاتف من السرقة

2022/01/08 | 17:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتشرت جرائم التكنولوجيا، والابتزاز الإلكتروني، خلال الأيام الماضية، وتسببت في العديد من المشاكل الاجتماعية، والأسرة لما تشكله من خطورة على المجني عليهم وأصحاب البيانات المسروقة، ويستعرض “صدى البلد”، أبرز طرق حماية الهاتف من السرقة.وقال المهندس عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات المعلومات، إن البنات أكثر الفئات العرضة للاختلاق والابتزاز الإلكتروني، خاصة لأن عندهم شغف […]

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